بلدية بنغازي تشرع في العمل على فتح مسارات أربعة طرق لتحفيف الازدحام 

بنغازي-العنوان

أكدت بلدية بنغازي أنها تعمل على فتح عدد من مسارات الطرق والشوارع في المدينة؛ بهدف حل الاختناقات المرورية والتخفيف من الازدحام.

وأوضحت البلدية في بيان لها عبر صفحتها بـ “فيسبوك” أن المسارات المستهدفة هي امتداد شارع الوحدة العربية (شارع عشرين) من الطريق الدائري إلى الرابع إلى مسار الطريق الدائري السادس مرورا بالطريق الدائري الخامس، وامتداد شارع الحجاز من الطريق الدائري الخامس إلى مسار الطريق الدائري السادس.

وكذلك استكمال فتح مسار شارع الكويت من الطريق الدائري الرابع إلى الطريق الدائري الخامس، وازدواج الطريق الدائري الخامس من طريق العروبة (جزيرة الطائرة) إلى شارع جمال عبدالناصر (طريق الهواري).

وأهابت البلدية بكافة المواطنين ممن لديهم مبان أو أكشاك أو آليات أو أي عوائق واقعة في المسارات المذكورة ضرورة إزالتها، وعدم إقامة أي عوائق جديدة، مشددة على تحمل المخالفين كل التبعات القانونية والمالية المترتبة على عدم إزالة العوائق.

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