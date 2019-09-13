ليلة “ظلماء” في المرج وبنغازي

عاشت بنغازي والمرج إظلاما تاما يوم الخميس بسبب فصل في دوائر الشمال “المرج _مراوة” في إطفاء كلي على المدينتين نتيجة الرطوبة العالية داخل محطة جهد 220 كيلوفولت، ما تسبب في رجوع القدرة الكهربائية العكسية على وحدات محطة توليد كهرباء شمال بنغازي وأدى لخروجها عن العمل بالكامل.

وذكرت الهيئة العامة للكهرباء أن باقي مدن المنطقة الشرقية يوجد بها كهرباء، لأن الشبكة فيها تتغذى من مصادر أخرى لنقل الطاقة من محطة الزويتينة والسرير، مؤكدة أن العمل جار لإعادة كامل الشبكة في المدينة؛ لإرجاع التيار الكهربائي على المدينتين دون انقطاع.

هذا وكانت هيئة الكهرباء في الحكومة المؤقتة قد وفرت قطع غيار للوحدة الغازية الثالثة بمحطة شمال بنغازي، التي كانت خارج الخدمة منذ أربعة أشهر نظرا لوجود بعض الأعطال بها وعدم وجود قطع غيار لها والتي تنتج قدرة تصل لــ 150 ميجاوات.

ويقدر العجز في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية ما بين 100 و 150 ميجاوات فيما تقول الشركة إنه بعد إجراء عمليات الصيانة لهذه الوحدة فلن يكون هناك طرح أحمال على امتداد المنطقة الشرقية.

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