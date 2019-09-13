شعبة الإعلام الحربي: سلاح الجو يُسقط طائرة تركية ويستهدف رتلا قرب سرت

طرابلس 13 سبتمبر 2019 (وال)- أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الجمعة، أن سلاح الجو تمكنت من إسقاط طائرة تُركية مُسيرة في الجفرة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي – عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك – إن الطائرة التركية المسيرة أقلعت من قاعدة مصراتة الجوية، وقد حاولت استهداف قاعدة الجفرة في شمال مدينة الجفرة.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن سلاح الجو استهدف أيضًا رتلاً مُكوّن من 19 آلية مُسلحة في مدينة سرت، كانت تتحشّد لتنفيذ عمليات عدوانية، تستهدف من خلالها القوات المسلحة العربية الليبية.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وضعت منطقة العمليات تحت مراقبة دقيقة وتخضع لسيطرة قوات سلاح الجو الليبي، وأنها ستستهدف أي تجمع أو تحرك مشبوه.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة ذكر في وقت سابق، أن سلاح الجو الليبي استهدف مواقع للمليشيات في سيدي فرحات شرق العزيزية وأهداف أخرى، وكانت الإصابات مركزة ودقيقة.

وأضاف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات سلاح الجو، أعدت خطة محكمة لتدمير قدرات الميليشيات القتالية من معدات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة وغيرها، وبعد المعلومات الإستخباراتية والاستطلاع الجوي في مسرح العمليات في مدينة غريان.

وأشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إلى أنه تم استهداف سيارتي سلاح جراد، كانتا جاهزتان للإطلاق الصواريخ على القوات المسلحة العربية الليبية، وقام سلاح الجو بتدميرهن. (وال- طرابلس) س م/ ر ت

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