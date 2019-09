برلماني: ” النواب” يرفض قرار “باشاغا” بمنح مواليد ” أوزو بالتشاد” أوراق ثبوتية ليبية

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن قرار وزير داخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بمنح مواليد إقليم أوزو بالتشاد أوراقا ثبوتية ليبية لن يمر.

وأكمل السعيدي، في تصريحات تليفزيونية له، أن ” قرار باشاغا عبارة عن مغازلة من حكومة الوفاق لحركات المعارضة التي تستعملها في الحرب ضد الجيش”.

وأضاف السعيدي، أن ” مجلس النواب يرفض القرار، كما طالب المواطنين بالتوجه إلى القضاء لإبطاله”.

