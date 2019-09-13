عميد خالد المحجوب: سلاح الجو يستهدف مواقع لإقلاع الطيران التركي المسيّر

الجفرة 13 سبتمبر 2019 (وال) – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية الجمعة، إن القوات المسلحة استهدفت ميليشيات الإرهابية في منطقة الجفرة والهلال النفطي فجر الجمعة.

وأضاف عميد خالد المحجوب أن سلاح الجو استهدف عدة مواقع لإقلاع الطيران التركي المسّير، على رأسها الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

وأكد عميد خالد المحجوب أنه تم تدمير ثكنات الطائرات التركية المسيّرة، وأن القوات المسلحة ألحقت خسائر فادحة في صفوف مليشيات الوفاق الإرهابية. (وال – الجفرة) س م/ ر ت

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