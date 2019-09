الخارجية التونسية تنعي مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا

المتوسط:

نعت وزارة الخارجية التونسية، اليوم، صلاح الدين الجمالي المبعوث الحالي للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر ناهز 72 عام.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن وزير الخارجية التونسية خميس الجهيناوي، أعرب عن تعازيه لأسرة الجمالي، الذي عمل بالوزارة منذ عام 1973، وتم تعيينه منذ أكتوبر 2016 بإجماع الدول العربية كمبعوث للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا، المهمة التي مارسها حتى وفاته.

