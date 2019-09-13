السايح يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جوش هاريس، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون بنيل، بحثوا التحديات والوضع الحالي لمفوضية الانتخابات.

وذلك خلال اجتماع تطرق أيضا إلى أهمية وقف إطلاق النار، لتمهيد الطريق من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يفيد جميع الليبيين، وإجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم.

حيث أشاد المسؤول الأمريكي بالجهود المبذولة من رئيس المفوضية، للحفاظ على حياديتها ومصداقيتها كمؤسسة ذات كفاءة فنية عالية، قادرة على خدمة جميع الليبيين.

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