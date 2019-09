المتوسط:

التقى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جوش هاريس ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون بنيل.

وناقش الطرفان التحديات التي تمر بها البلاد والوضع الحالي لمفوضية الانتخابات.

وطالب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح بوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل وإجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم.

