شؤون اللاجئين: أكثر من 3600 لاجئ وطالب لجوء محتجزون في ليبيا

قال مفوض شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، إن أكثر من 3 آلاف و600 لاجئ وطالب لجوء محتجزون حاليا في مراكز الاحتجاز بليبيا.

وفي بيان أصدرته المنظمة الدولية اليوم، طالب المفوض الأممي المجتمع الدولي بتوفير ممرات إنسانية للاجئين الذين سيتم إجلاؤهم من ليبيا، وجعل حماية حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين عنصرا أساسيا في المشاركة، مرحبا بخطوة الحكومة الرواندية والاتحاد الإفريقي بتوقيع اتفاق مع المفوضية، يقضي بإنشاء آلية لعبور اللاجئين المعرضين للخطر في ليبيا إلى رواندا، كما حث البلدان الأخرى على اتباع هذا المثال الإفريقي من أجل إنقاذ الأرواح.

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