أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، أن سلاح الجو استهدف عدة مواقع لإقلاع الطيران التركي المسّير، على رأسها الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

وأضاف المحجوب، أنه تم تدمير ثكنات الطائرات التركية المسيّرة، وأن الجيش ألحق خسائر فادحة في صفوف مليشيات الوفاق الإرهابية.

