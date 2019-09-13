صحة المؤقتة تتفقد الخدمات الصحية بمركز بنغازي الطبي

تفقد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية بالحكومة المؤقتة نوري الورفلي، سير الخدمات الصحية داخل مركز بنغازي الطبي، وذلك خلال زيارة ميدانية أجراها برفقة مدير إدارة المشروعات بالوزارة، ومدير مكتب وزير الصحة.

ووفق المكتب الإعلامي بالوزارة فقد تفقد الوفد عددا من الأقسام بالمركز، للاطمئنان على سير العمل بالمنظومة الكهربائية، وذلك بناء على تعليمات وزير الصحة بالوقوف على القضايا التي من شأنها تحسين أداء عمل مركز بنغازي الطبي.

وعقب الجولة، اجتمع وفد وزارة الصحة مع مدير المركز وعدد من مسؤولي الأقسام والمكاتب بالإدارة.

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