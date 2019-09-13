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وصول شحنة طبية من الصليب الاحمر لهون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت الى مستشفى هون شحنة من المعدات الطبية والادوية مقدمه من الصليب الاحمر في ظل تقاعس المسؤولين عن توفير الاحتياجات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية.

وقدم الصليب الأحمر الدولي بالتعاون مع الهلال الأحمر شحنة من المستلزمات والأغراض الطبية لمستشفى العافية بمدينة هون .

وتأتي هذه الشحنة وسط عدة شحنات مقدمة من الصليب الأحمر والهلال الأحمر سواء التي وصلت قبلا أو المزمع وصولها خلال الأسابيع والأشهر القادمة .

خطوه تاتي من أجل دعم المستشفيات والمراكز الطبية في جل المدن الليبية والتي تعاني نقصً كبيرا في الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية وصلت لدرجة غلق عديد الأقسام والمستشفيات أمام المواطنين الذين يعانوا الكثير من المشاكل الحياتية اليومية وفي مختلف الخدمات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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