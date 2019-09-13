بلدية بنغازي تشرع في العمل على فتح عدد من المسارات

أخبار ليبيا24

أعلنت بلدية بنغازي اليوم الجمعة أنها تعمل على فتح عدد من مسارات الطُرق والشوارع بهدف حل الإختناقات المُرورية والتخفيف من الإزدحام في المدينة.

وأوضحت البلدية أنه سيتم فتح امتداد شارع الوحدة العربية (شارع عشرين) من الطريق الدائري إلى الرابع إلى مسار الطريق الدائري السادس مُروراً بالطريق الدائري الخامس.

وأكدت بلدية بنغازي أنه سيتم فتح امتداد شارع الحجاز من الطريق الدائري الخامس إلى مسار الطريق الدائري السادس .

وأضافت البلدية أنه سيتم استكمال فتح مسار شارع الكويت من الطريق الدائري الرابع إلى الطريق الدائري الخامس .

ولفتت إلى أنه سيتم أيضًا فتح ازدواج الطريق الدائري الخامس من طريق العروبة (جزيرة الطيارة) إلى شارع جمال عبدالناصر (طريق الهواري ) .

وناشدت البلدية المواطنين الذين لديهم مباني أو أكشاك أو آليات أو أية عوائق أُخرى واقعة في المسارات المذكورة ضرورة إزالتها ،وعدم إقامة أية عوائق جديدة بالمسارات المُبينة.

وشددت بلدية بنغازي على أنها سوف تُحمل المُخالفين كافة التَبِعات القانونية والمالية المُترتبة على عدم إزالة تلك العوائق .

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