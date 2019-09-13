فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل المؤسسات الإعلامية التابعة للمجلس

القبة 13 سبتمبر 2019 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس مؤسسة الإعلام بمجلس النواب خالد الشيخي، ومدير قناة المستقبل السيد أحمد جابر،

هذا وقد حضر اللقاء الذي عقده فخامته بمقر إقامته في بلدية القبة، رئيس تحرير مجلة الليبي الصديق بودوارة، وفريق من صحيفة الديوان، ووكالة المستقبل للأنباء وراديو الأمة، وعدد من مديري الإدارات والعاملين بمؤسسة الإعلام بمجلس النواب، والنائب إبراهيم زغيد، والمستشار الإعلامي لفخامة رئيس مجلس النواب فتحي المريمي، والمتحدث الرسمي ومدير إدارة الإعلام بالمجلس السيد عبد الله بليحق، ومدير المركز الإعلامي التابع لمجلس النواب عبد الحميد الصافي.

واستمع فخامته لشروح وافية عما تقوم به مؤسسة الإعلام، من خلال قناتها المرئية “المستقبل”، ومجلة الليبي، وصحيفة الديوان، ووكالة المستقبل للأنباء، ومركز تدريب الإعلاميين والصحفيين بالمؤسسة، وما أنجزته خلال فترة إنشائها، والصعوبات التي تُواجه عمل المؤسسة، من نقص في المعدات والأجهزة والأمور المالية، حتى تكتمل مهامها وخطتها الإعلامية المناطة بها.

وقال فخامة رئيس مجلس النواب – في تصريح لقناة المستقبل – تحدث فيها عن دور الإعلام ومهمته في الوقت الراهن، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج فيها إلى إعلام هادف، يخدم قضية الوطن بمصداقية، وتبصير المتلقي ونشر المعلومات له على حقيقتها.

وتعهد فخامته بدعم مؤسسة الإعلام التابعة للمجلس، لتقوم بدورها في ذلك.

وتحدث فخامته – في حوار خص بها قناة المستقبل يبث في وقت لاحق – عن عدة قضايا وموضوعات تتعلق بالمشهد السياسي، وحرب الجيش الوطني على الإرهاب وتطهير البلاد من التنظيمات الإرهابية، سيبث على قناة المستقبل.

وفي ختام اللقاء، قدّم العاملين بالمؤسسة الإعلامية درع لفخامة رئيس مجلس النواب، لدوره الوطني خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، كما تم تقدير لفخامته هدية من إعداد مجلة الليبي، وصحيفة الديوان. (وال- القبة) ع ع

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