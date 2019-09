أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق أن سلاح الجو فجر اليوم ثلاث منصات لإطلاق صواريخ أرض جو بقاعدة الجفرة.

وأوضح المركز، أن السلاح الجوي استهدف غرفة العمليات الرئيسية بقاعدة الجفرة الجوية”.

وكان الجيش قد أعلن عن نجاحه في صد هجوم بري وجوي على قاعدة الجفرة .

