فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل أعيان ومشايخ بلدية الكفرة

القبة 13 سبتمبر 2019 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وفدًا من أعيان ومشايخ بلدية الكفرة، وذلك لإطلاعه على الأوضاع الأمنية والخدمية بالمنطقة.

هذا وقد حضر اللقاء الذي أقيم بمقر مكتب رئيس مجلس النواب بمدينة القبة، وزير التعليم في الحكومة المؤقتة فوزي بومريز، ورئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة.

وعرض الوفد على فخامته، أهم احتياجات البلدية من كافة الجوانب، لاسيما الخدمية منها، مؤكدين تمسك بلدية الكفرة بشرعية مجلس النواب، والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه، ممثلين شرعيين للشعب الليبي.

وقال فخامة رئيس مجلس النواب – في كلمة – إن “الواقع في ليبيا اليوم يُحتم علينا أن نتطلع للمستقبل من ناحية، وأن لا ننسى صور التاريخ التي خلفها الأجداد من قبلنا من ناحية أخرى، والأخذ بعين الاعتبار عدم تفريطنا في ثوابتنا الوطنية، بأن الخيار الأول والأخير للشعب الليبي، والذي كما له حقوق عليه واجبات تجاه وطنه.

وأضاف فخامته أن “الكفرة بموقعها الجغرافي المميز، والذي يحدها مع غيرها من الدول، تُمثل صمام أمان يقع على عاتقه كثير من المسؤولية، والتي تحتاج منا كمسؤولين أن نُقدم لها كافة الخدمات الضرورية”.

وأشاد فخامته بزيارة الوفد، ووقوفهم مع مجلس النواب الليبي، والقوات المسلحة في حربها ضد المجموعات الإرهابية.

وفي ختام اللقاء، قدّم أعيان ومشايخ الكفرة شهادة شكر وتقدير لرئيس مجلس النواب، تقديراً منهم لمواقفه السياسية الثابتة. (وال- القبة) ع ع

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