المتوسط:

نعى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ، السفير صلاح الدين الجمالي، ممثله الخاص إلى ليبيا، والذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد صراع من المرض في أحد مستشفيات العاصمة تونس.

وتقدم الأمين العام بخالص تعازيه إلى أسرة السفير الجمالي والدولة التونسية والمجتمع الدبلوماسي التونسي في هذا المصاب الجلل.

وذكر أبو الغيط أن الجمالي اضطلع طوال فترة خدمته الممتدة بجهد متميز في حقل الدبلوماسية التونسية والعربية وكان له اسهام مقدر فيما بذله من جهد نصرة للقضايا العربية ودعماً للعمل العربي المشترك، كما كان الجمالي ملتزماً منذ تعيينه ممثلاً خاصاً للأمين العام إلى ليبيا عام 2016 بدعم الشعب الليبي والوقوف بجانبه والعمل بكل اخلاص لحلحلة الأزمة الليبية واخراج هذا البلد العزيز من حالة الصراع والانسداد السياسي التي يمر بها.

The post أبو الغيط: “الجمالي” كان يعمل بإخلاص لحلحلة الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية