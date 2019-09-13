اللجنة الأمنية المشتركة بطبرق تقطع التوصيلات العشوائية على خط المياه الرئيسي

أخبار ليبيا24- خاص

شرعت اللجنة الأمنية المشكلة من الحرس البلدي والدعم المركزي والقوات المسلحة وشركة المياه في طبرق بقطع التوصيلات العشوائية على خط المياه الرئيسي من محطة تحلية المياه إلى الخزانات الرئيسية.

وأكد الناطق الإعلامي لجهاز الحرس البلدي مصطفى زاكي أن اللجنة التي شكلت عن طريق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق قد شرعت في قفل التوصيلات والإعتداءات على خط المياه الرئيسي والتي كانت تستغل من بعض المواطنين لتخزينها في صهاريج أرضية كبيرة ويقومون ببيعها دون وجه حق.

وأضاف زاكي لـ”أخبار ليبيا24″ أن عدد من المزارعين كانوا يستغلون هذه المياه لري المزروعات الخاصة بهم دون علم شركة المياه والتي تسببت في إهدار نصف كمية المياه المنتجة من محطة تحلية مياه طبرق المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.

الناطق الإعلامي إلى أنهم قاموا بإغلاق محطات غسيل السيارات داخل المدينة وهي من أسباب نقص المياه وتعدي أصحاب هذه المحطات على خطوط المياه لغسيل السيارات بمقابل مادي وبطرق غير قانونية.

وأكد زاكي أن الحملة مستمرة لقفل كل التوصيلات غير الشرعية ومن يخالف هذه التعليمات سيحال للتحقيق وإلى الجهات القانونية.

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