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مسارات جديدة لفك اختناقات بنغازي المرورية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت بلدية بنغازي العمل على فتح عدد من مسارات الطرق والشوارع في المدينة بهدف حل الاختناقات المرورية والتخفيف من الازدحام.

وذكرت البلدية أن المسارات هي امتداد (شارع عشرين) من الطريق الدائري إلى الرابع إلى مسار الطريق الدائري السادس مرورا بالطريق الدائري الخامس ، وامتداد شارع الحجاز من الطريق الدائري الخامس إلى مسار الطريق الدائري السادس، واستكمال فتح مسار شارع الكويت من الطريق الدائري الرابع إلى الطريق الدائري الخامس.

وأهابت البلدية بالمواطنين ممن لديهم مبان أو أكشاك أو آليات أو أي عوائق واقعة في المسارات المذكورة ضرورة إزالتها، وعدم إقامة أي عوائق جديدة، مشددة على تحمل المخالفين كل التبعات القانونية والمالية المترتبة على عدم إزالة العوائق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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