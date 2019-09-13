استكمال الصيانة بمستشفى أبو سليم

أعلن مستشفى الحوادث أبوسليم عن استكمال أعمال الصيانة لقسم الملاحظة وتجهيزه بسعة سريرية تبلغ 15 سريرًا. وزار الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى رفقة آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد وآمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط مروان القسم للاطلاع عليه وتجولوا داخل غرف القسم واطلعوا على مستوى التجهيزات بحضور رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة “فوزي أونيس” ومدير عام المستشفى “عائشة الحبيشي”.

يشار إلى أن قسم الملاحظة سيخصص لاستقبال الجرحى بعد أن جرى افتتاحه الأربعاء واستكمال صيانته وتجهيزه بشكل كامل.

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