المستشار عقيلة صالح يستقبل المؤسسات الإعلامية التابعة لمجلس النواب 

القبة-العنوان

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أمس الخميس، المؤسسات الإعلامية التابعة للمجلس.

واستمع صالح خلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامته في بلدية القبة إلى شروح وافية عما تقوم به مؤسسة الإعلام، من خلال قناتها المرئية “المستقبل”، ومجلة الليبي، وصحيفة الديوان، ووكالة المستقبل للأنباء، ومركز تدريب الإعلاميين والصحفيين بالمؤسسة، وما أنجزته خلال فترة إنشائها، والصعوبات التي تُواجه عمل المؤسسة، من نقص في المعدات والأجهزة والأمور المالية، حتى تكتمل مهامها وخطتها الإعلامية المناطة بها.

وقال رئيس مجلس النواب في تصريح لقناة المستقبل تحدث فيها عن دور الإعلام ومهمته في الوقت الراهن، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج فيها إلى إعلام هادف، يخدم قضية الوطن بمصداقية، وتبصير المتلقي ونشر المعلومات له على حقيقتها.

وتعهد صالح بدعم مؤسسة الإعلام التابعة للمجلس، لتقوم بدورها في ذلك، وتحدث عن عدة قضايا وموضوعات تتعلق بالمشهد السياسي، وحرب الجيش الوطني على الإرهاب وتطهير البلاد من التنظيمات الإرهابية.

وفي ختام اللقاء، قدّم العاملين بالمؤسسة الإعلامية درعا لرئيس مجلس النواب، لدوره الوطني خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، كما تم تقديم هدية من إعداد مجلة الليبي، وصحيفة الديوان.

وحضر اللقاء رئيس مؤسسة الإعلام بمجلس النواب خالد الشيخي، ومدير قناة المستقبل أحمد جابر، ورئيس تحرير مجلة الليبي الصديق بودوارة، وفريق من صحيفة الديوان، ووكالة المستقبل للأنباء وراديو الأمة.

كما حضر اللقاء عدد من مديري الإدارات والعاملين بمؤسسة الإعلام بمجلس النواب، والنائب إبراهيم زغيد، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، والمتحدث الرسمي ومدير إدارة الإعلام بالمجلس عبد الله بليحق، ومدير المركز الإعلامي التابع لمجلس النواب عبد الحميد الصافي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية