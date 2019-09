الخارجية الألمانية: تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا أواخر أكتوبر أو نوفمبر المقبل

المتوسط:

أكد وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، أن “بلاده بدأت التنسيق مع الأطراف الليبية لتنظيم المؤتمر الدولي المرتقب أواخر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين”.

وأكمل ماس، في تصريحات صحفية له، أن “ألمانيا تخطط لعقد مؤتمر دولي مدعوم من الأمم المتحدة حول مستقبل ليبيا، في محاولة لإجبار عديد من الجهات الفاعلة الإقليمية على وقف التمويل وتسليح الأطراف المتحاربة في البلاد.”

وأضاف ماس ، أن ” ألمانيا تريد إطلاق عملية تشاور مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، وتدعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة”.

