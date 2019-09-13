المتوسط:

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المُستشار “عقيلة صالح” بمكتبه بمدينة القبة وفداً من أعيان ومشايخ بلدية الكفرة ورئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة. وذلك للإطلاع على الأوضاع الأمنية والخدمية بالمنطقة بحضور وزير التعليم بالحكومة المؤقتة “فوزي بومريز”.

من جهته استعرض الوفد لرئيس مجلس النواب إحتياجات بلدية الكفرة ، كما أكد الوفد على تمسك بلدية الكفرة بشرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه ممثلين شرعيين للشعب الليبي.

وقال المستشار صالح خلال لقائه وفد بلدية الكفرة أن الواقع في ليبيا اليوم يحتم علينا أن نتطلع للمستقبل من ناحية وأن لا ننسى صور التاريخ التي خلفها الأجداد من قبلنا من ناحية أخرى والأخذ بعين الإعتبار عدم تفريطنا في ثوابتنا الوطنية بأن الخيار الأولى والأخير للشعب الليبي والذي كما له حقوق عليه واجبات تجاه وطنه.

وأضاف أن الكفرة بموقعها الجغرافي المميز والذي يحدها مع غيرها من الدول تمثل صمام أمان يقع على عاتقه كثير من المسؤولية والتي تحتاج منا كمسؤولين أن نُقدم لها كافة الخدمات الضرورية .

The post عقيلة صالح: الواقع في ليبيا يحتم علينا التطلع للمستقبل وعدم نسيان تاريخنا appeared first on صحيفة المتوسط.

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