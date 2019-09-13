لواء “73” مشاة: مقتل أكثر من “60” من المليشيات وتدمير “9” آليات في طرابلس

طرابلس 13 سبتمبر 2019 (وال)- قال المسؤول الإعلامي بلواء “73” مشاة المنذر الخرطوش الجمعة، إن محاور الزطارنة ووادي الربيع وعين زاره، والأحياء البرية، وكوبري المطار، شهدت اشتباكات منذ صباح اليوم، في محاولة التقدم للمليشيات الإرهابية على نقاط تمركز الجيش الوطني.

وأضاف الخرطوش أن القوات المسلحة، كان لها الرد القوي في جميع المحاور، على المحاولة اليائسة للتقدم وإرجاعهم بعدد قتلى كبير، واستهداف آليات تزيد عن 9 آليات.

وأشار الخرطوش إلى أن اللواء “73” مشاة، في محور كازيرما، كان الرد سريعًا على العدو، نتج عنه عدد من القتلى في بداية المواجهة المباشرة، قبل تراجع العدو ومدافع الهاون ألحقت خسائر كبيرة في صفوفهم.

وأوضح الخرطوش أن سرية م.د كورنيت التابعة للواء “73” مشاة، نجحت في استهداف قاعدة للعدو، وضعت لمحاولة استهداف آليات للجيش، وتم تدمير قاعدة للعدو، وقتل عدد من الأفراد المتواجدين بالقرب منها، ونجحت السرية في تدمير آلية تحمل سلاح عيار 30 ملي، وآلية ثانية، مما أدى إلى تراجع العدو للخلف.

وتابع الخرطوش: “سرية م.د كورنيت بكتيبة “128” مجحفل، نجحت في استهداف دبابة T55 في محور وادي الربيع”. (وال- طرابلس) ع ع

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