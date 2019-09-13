مجلس النواب بطرابلس: تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة «متناغم مع احتياجات المرحلة والواقع الميداني»

رحب مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عاما إضافيا حتى 20 سبتمبر 2020، الذي دعا جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف القتال والعودة إلى العملية السياسية، التي يشرف عليها رئيس البعثة، غسان سلامة.

وأكد بيان للنواب المجتمعين بطرابلس، أن القرار الذي تقدمت به بريطانيا وإيرلندا، جاء «متناغما مع مهام بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، واحتياجات المرحلة، والواقع الميداني على الأرض».

لكن النواب طالبوا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «بمضاعفة جهودها والإسراع في وضع توجيهات قرار مجلس الأمن المشار إليه قيد التنفيذ»، مؤكدين التزامهم متابعة ومساعدة البعثة الأممية لوضع قرار مجلس الأمن المشار إليه قيد التنفيذ «وسنبذل قصارى جهدنا لتذليل الصعاب أمام البعثة، بالتعاون مع كل الأطراف المعنية بتطبيق الاتفاق السياسي الليبي».

مجلس الأمن يحدد 5 أولويات للبعثة الأممية بقيادة سلامة بعد تمديد ولايتها

وحدد مجلس الأمن الدولي أولويات عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، بقيادة غسان سلامة بـ«وصفها بعثة سياسية متكاملة، وبما يتفق تماما مع مبادئ الإمساك بمقاليد الأمور على الصعيد الوطني»، وفق ما نص عليه قرار المجلس رقم (2486) لسنة 2019، الذي اعتمده أعضاء المجلس بالإجماع، أول من أمس الخميس، حسب مركز أنباء الأمم المتحدة.

وشدد القرار، الذي تقدمت بمشروعه المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية، على ضرورة أن تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة لدعم قضايا خمس، وهي: «إجراء عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شاملين للجميع»، و«الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي»، و«توطيد الترتيبات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني في ما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية»، و«إمكانية وقف إطلاق النار»، و«سير المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات».

مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عاما إضافيا

ورحب المجلس الرئاسي، بالقرار «وما ورد فيه من تأكيد أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد».

وأكد المجلس في بيان نشره على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن حكومة الوفاق ستعمل بجدية بالتعاون مع الخبرات الدولية المختصة على توحيد جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وتطبيق الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي.

وأكد المجلس أيضا «ضرورة وقف الاعتداء على العاصمة والمدن الليبية الأخرى وتطبيق العقوبات (…)».

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