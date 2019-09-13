بمناسبة “يوم الشهيد”.. المؤقتة تعلن الأحد والاثنين المقبلين عطلة رسمية

قرنادة-العنوان

أعلنت الحكومة المؤقتة، أن يومي الأحد والاثنين المقبلين الموافقين لـ 15 و16 من شهر سبتمبر الجاري عطلة رسمية، تخليدًا لذكرى “يوم الشهيد”، وهو ذكرى اليوم الذي أعدم فيه الاحتلال الإيطالي شيخ الشهداء عمر المختار.

وأوضحت الحكومة المؤقتة في تعميم نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” أنه عملا بأحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم “12” لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل، بمنح إجازة ليوم العمل الواقع بين العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية، على أن تُخصم من الإجازة السنوية.

وأوضح التعميم على أن يُستثنى من ذلك المؤسسات والجهات العامة، التي تتطلب طبيعة عملها التواجد بمقراتها.

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