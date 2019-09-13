المشري يلتقي سفراء عدة دول عربية وإفريقية بتركيا

التقى رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، أمس الخميس، بمدينة أنقرة التركية، سفراء وممثلي عدد من الدول العربية والأفريقية لدى تركيا، في اجتماع موسع لإطلاعهم على آخر التطورات السياسية في البلاد وتوضيح رؤية المجلس من مجريات الأحداث ومستقبل العملية السياسية في ليبيا.



وبحسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي للمجلس على موقع التواصل “فيس بوك”، قام المشري بالرد على تساؤلات المشاركين وتبيان سبل العودة للمسار السياسي.



شارك في اللقاء سفراء وممثلي دول كل من الجزائر، وتونس، ومصر، والمغرب، والأردن، وقطر، والسعودية، وفلسطين، والكويت، والعراق، والصومال، وعمان، وتشاد، وروندا، وبوروندي، والكاميرون، وبنين، ومالي، وجيبوتي، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، ونيجيريا، وزامبيا، وكينيا، وتنزانيا، وغينيا، وغانا، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وسفير ليبيا، عبد الرزاق مختار، ومندوب جامعة الدول العربية لدى تركيا.

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