الجيش: “غنيوة الككلي” يخطط للهروب إلى المغرب ويحاول الاتصال بنا لعدم ملاحقته

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش ، ” وصلنا من داخل الميليشيا المسمّاة قوة الأمن في ابو سليم التي يقودها الميليشياوي عبدالغني الككلي وصل عدد من لقوا مصرعهم في مواجهة القوات المسلحة 142 عنصرا منذ بداية المواجهات “.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم الجمعة، “وردنا من داخل هذه الميليشيا أن المدعو اغنيوة يجهز للهروب الى دولة المغرب حيث نقل كل أمواله واستثماراته الى هناك وانه يسعى لفتح تواصل مع القيادة العامة بعدم الملاحقة “.

وأكمل المركز، “يبدو أن من بين أسباب إستهداف مطار امعيتيقة ونقل الرحلات الى مطار مصراتة محاولة منع قيادات الميليشيات من الهروب قدر الإمكان حسب ما ذكره المصدر”.

