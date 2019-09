سلامة: اتفق مع رؤية الجزائر بأن الحل العسكري في ليبيا وهمٌ مكلف

المتوسط:

استقبل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم الممثل الخاص للأمين العام في الجزائر اليوم.

وقال وزير الخارجية الجزائري صبري في إيجاز صحفي عقب الإجتماع أن الجزائر تطالب بوقف اطلاق النار، وتؤيد التوصل لحل ليبي ليبي، وتطالب باحترام قرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة. كما أكد تأييد بلاده للبعثة ولشخص الممثل الخاص.

أعرب الممثل الخاص غسان سلامة لوزير الشؤون الخارجية الجزائري عن تقديره لموقف الجزائر المساند للحل السياسي في ليبيا.

وأكد على تطابق الرؤى بأن الحل العسكري في ليبيا وهمٌ مكلف، كما دعا كل الأطراف في ليبيا والأطراف الخارجية المساندة لها إلى مزيد من الواقعية والعودة إلى المسار السياسي.

