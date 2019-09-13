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صحة الوفاق تنقل بعض صلاحياتها للمجالس البلدية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تم في طرابلس توقيع اتفاقية بين وزيري الحكم المحلي الصحة في حكومة الوفاق لنقل اختصاصات وزارة الصحة للمجالس البلدية بحضور عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد.

وتنقل بموجب التوقيع الذي تم بين وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووزير الصحة حميد بن عمر اختصاصات الرعاية الصحية الأولية حسب القانون 59 لعام 2012 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية من وزارة الصحة إلى المجالس البلدية وتشكيل لجان فنية بين الوزارتين لتنفيذ هذا الاتفاق.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الوفاق قد وقعت الفترة الماضية على اتفاقيات مماثلة مع وزارتي المواصلات والاقتصاد لنقل اختصاصاتها إلى المجالس البلدية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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