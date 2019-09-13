صحة الوفاق تنقل بعض صلاحياتها للمجالس البلدية

تم في طرابلس توقيع اتفاقية بين وزيري الحكم المحلي الصحة في حكومة الوفاق لنقل اختصاصات وزارة الصحة للمجالس البلدية بحضور عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد.

وتنقل بموجب التوقيع الذي تم بين وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووزير الصحة حميد بن عمر اختصاصات الرعاية الصحية الأولية حسب القانون 59 لعام 2012 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية من وزارة الصحة إلى المجالس البلدية وتشكيل لجان فنية بين الوزارتين لتنفيذ هذا الاتفاق.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الوفاق قد وقعت الفترة الماضية على اتفاقيات مماثلة مع وزارتي المواصلات والاقتصاد لنقل اختصاصاتها إلى المجالس البلدية.

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