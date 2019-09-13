سكان وادي عتبة يحتفون بنازحي مرزق

نظمت منظمة العنقاء للتنمية والتطوير يوما ترفيهيا لأطفال الأسر النازحة من مدينة مرزق في وادي عتبة بمحلة آقار لرفع المعاناة عنهم وزرع البسمة على وجوه الأطفال.

وأقامت المنظمة برنامجا ترفيهيا شمل ألعابا متنوعة ومسابقات رياضية أحدثت نتائجها فرقا إيجابيا في تحسين نفوس الأطفال حيث استمرت على مدار ثلاثة أيام.

تأتي إقامة هذا البرنامج بطلب من لجنة الأزمة ببلدية وادي عتبة بسبب الحالة التي يعيشها الأطفال حيث استجابت المنظمة رغم ضعف إمكانات المنظمة المحدودة التي تمتلكها وسط مناشدات مستمرة من أجل دعم المنظمات لحل أزمة النازحين.

وتواصل لجان أهلية وتطوعية مختلفة في جنوب ليبيا ووسطها العمل بشكل مستمر لمساندة النازحين من أهل مرزق وتقديم يد العون لهم في ظل غياب مؤسسات الدولة الرسمية المفترض مساندتها للنازحين.

وقامت هذه اللجان المحلية بحصر العائلات النازحة من مرزق بشكل يسهل التواصل مع أرباب أسر العائلات والتعرف على عددها ومكان إقامتها؛ بغية تقديم الخدمة المثلى وتوفير المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال الضرورية والتعرف على الأفراد الذين يحتاجون للرعاية الطبية اللازمة، ليتم صرف بطاقات طبية لهم تسهل عملية الكشف عليهم وصرف الدواء اللازم لهم من خلال المستشفيات والمراكز الطبية وتسهيل إيصال قوافل الإغاثة من المؤسسات الأهلية والجمعيات الإغاثية لمستحقيها.

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