وفاة مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا السفير “صلاح الدين الجمالي”

تونس-العنوان

تُوفي صباح اليوم الجمعة، مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا السفير التونسي صلاح الدين الجمالي، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات العاصمة التونسية.

وكان الجمالي قد عُيّن من قبل الجامعة العربية في نوفمبر عام 2016، لشغل منصب ممثل الجامعة لدى ليبيا، بعد ما يقرب من عام على فراغ المنصب.

ونعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط السفير صلاح الدين الجمالي، ممثله الخاص إلى ليبيا مقدمًا تعازيه إلى أسرته وإلى دولته تونس في هذا المصاب الجلل.

يُشار إلى أن الجمالي عمل سفيرًا لتونس، في عديد من الدول منها: مصر، الأردن، سوريا، كما تولى ملف العلاقات العربية في خارجية بلاده، وتولى منصب مندوب جامعة الدول العربية، إضافة إلى كونه دبلوماسيًا فهو أيضًا أخصائي في طب وجراحة العيون.

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