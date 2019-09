برلماني: أى اتفاق لا يتضمن نزع سلاح المليشيات المسلحة لن ينجح

قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسى، أن “أى اتفاق لا يتضمن نزع سلاح المليشيات المسلحة وتحرير طرابلس من قبضة جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة الذى نهبوا أموال الشعب الليبى لن يكتب له النجاح”.

وأوضح الدرسى ، خلال تصريحات صحفية له، أن “أى اتفاق لتقاسم السلطة لابد أن يتضمن نزع سلاح المليشيات وضرورة إخراجها من طرابلس ووضع جدول زمنى لذلك بإشراف لجنة دولية نزيهة، بالإضافة لضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكتابة الدستور فى إطار زمنى محدد”.

وأكمل الدرسي، أن ” بلاده أصبحت ساحة لتصفية الحسابات والصراعات وأبرزها الصراع الإيطالى والفرنسى فى ليبيا”.

