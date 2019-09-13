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برلماني: أى اتفاق لا يتضمن نزع سلاح المليشيات المسلحة لن ينجح

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسى، أن “أى اتفاق لا يتضمن نزع سلاح المليشيات المسلحة وتحرير طرابلس من قبضة جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة الذى نهبوا أموال الشعب الليبى لن يكتب له النجاح”.

وأوضح الدرسى ، خلال تصريحات صحفية له،  أن “أى اتفاق لتقاسم السلطة لابد أن يتضمن نزع سلاح المليشيات وضرورة إخراجها من طرابلس ووضع جدول زمنى لذلك بإشراف لجنة دولية نزيهة، بالإضافة لضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكتابة الدستور فى إطار زمنى محدد”.

وأكمل الدرسي، أن ” بلاده أصبحت ساحة لتصفية الحسابات والصراعات وأبرزها الصراع الإيطالى والفرنسى فى ليبيا”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • لا يمكن للخوان ان يقبلوا اجراء انتخابات حرة لانها ستؤدى الى فقدانهم السلطة والمال ودخولهم السجون هؤلاء مثل الفئران والصراصير فى اى دار لابد من ابادتهم كى تعيش فى امان فهل يستطيع احد ان يوقع اتفاق مع الصراصير والفئران غير سلامة اتفاق يتضمن خروج سكان الدار وتسليمها للفئران والصراصير لاقامة دولة مدنية عاصمتها صرصور سلامة

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    • اولا لا يوجد ميليشيات في طرابلس كما كان الحال من قبل بل يوجد الان جيش ليبي قوي باسل يربح كل معاركه في العربان وغريان والزطارنه وسوق الخميس ووو
      ثانيا هذا الجيش الليبي القوي في طرابلس لا يرغب في أي اتفاق أو حتى الجلوس مع ميليشيات حفتر المهزومه.
      ثالثا ميليشيات حفتر لأن فيها 678 شرطي من الشرق وفهمنا اليوم أن الشرطي لا يصلح للقتال وغير مؤهل للقتل فأنتم اصبحتوا مثل الطير الي يغني وجناحه يرد عليه.

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