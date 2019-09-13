استمرار حملة ضبط المركبات المخالفة في بنغازي

يعمل رجال المرور في بنغازي في حملتهم المرورية التي أطلقتها مديرية أمن المدينة على قدم وساق لضبط المركبات الآلية التي تسير بدون لوحات، والتي تخالف قواعد السير.

وبعد أشهر أعلن فيها قسم المرور عن ضبطه عشرات المركبات الآلية المخالفة ونقلها لمقر الحجز، هاهم رجالات الأمن مستمرون في العمل لضبط الشارع العام.

كما تعمل الحملات على ضبط المركبات الآلية التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم وغير مكتملة الإجراءات، بمساندة بعض الأجهزة الأمنية، وكان قسم المرور قد أعلن سابقا تسجيل ما يقارب 20 ألف مركبة منذ مطلع العام.

وافادت الجهات المسؤولة عن الحملة باستمرارها حتى يتم القضاء على الظواهر السلبية، فيما يستمر القسم بدوره بإتمام الإجراءات للمواطنين دون أي تأخير، مع تجاوب ملحوظ من المواطنين مع أجهزة الأمن بشكل إيجابي في هذه الحملة.

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