جنائي توكرة يضبط حشيش داخل حقيبة زوجة أحد تجارالمخدرات‎

تمكنت دوريات قسم البحث الجنائي بمديرية أمن توكرة ، عصر أمس الخميس من ضبط أحد تجار المخدرات أثناء مروره على الطريق الساحلي توكرة .

مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة ، أوضح أن عملية ضبط المخدرات تمت بعد ورود معلومات من قبل مصدر خاص مفادها ، مرور أحد تجار المخدرات رفقة زوجته وأطفاله الأربعة على متن سيارته قادماً من مدينة طبرق متجهاً إلى مدينة بنغازي ويحمل معه كمية من المخدرات .

وأضاف مكتب الإعلام الأمني ، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” ، بانه قد تم إعداد كمين محكم من قبل دوريات البحث الجنائي وأثناء إجراء عملية تفتيش للسيارة ثم التفتيش الشخصي الدقيق المعمول بها قانوناً ، لم يعثر على المخدرات مما اضطر عناصر البحث إلى إجراء عملية التفتيش الشخصي للزوجة من قبل إحدى العناصر النسائية التابعة لقسم البحث الجنائي حيث عثرعلى كمية من مخدر الحشيش داخل حقيبتها الشخصية تقدر بـ( كيلو وربع الكيلو جرام) .

كما أكد مكتب الإعلام الأمني ، أن الزوجة قد اعترفت أثناء التحقيق ، أن كمية الحشيش التي تم ضبطها تعود للزوج الذي أجبرها على اخفائها داخل الحقيبة كي لا يتمكن رجال الأمن من ضبطها، مشيراً ان التحقيقات في القضية لازالت جارية.

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