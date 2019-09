نائب وزير الخارجية الروسى يبحث الوضع فى ليبيا مع سفير ألمانيا لدى موسكو

المتوسط:

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسى فى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، الوضع فى ليبيا والوضع العام فى المنطقة، مع السفير الألمانى الجديد لدى روسيا جيزا أندرياس فون جاير.

وجاء فى بيان الخارجية الروسية، اليوم الجمعة: “تم خلال المحادثة مسائل تسوية الأزمة فى ليبيا، وكذلك الوضع العام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”..

وكان “فون جاير” قد قام فى الأسبوع الماضي، بتسليم نسخة من أوراق اعتماده خلفا لـروديجر فون فريتش، الذى شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى روسيا فى مارس 2014.

