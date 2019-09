المتوسط:

كشفت قناة العربية الإخبارية عن سقوط 3 قتلى من قيادات الجيش الليبي بغارة بطائرة مسيرة على ترهونة .

وأكدت مصادر ، أن الغارة نتج عنها مقتل النقيب محسن الكاني أحد قادة اللواء التاسع”.

وكانت قوات الوفاق أعلنت توجيه ضربة جوية مكثفة دقيقية الأهداف ضد مواقع تابعة للجيش.

