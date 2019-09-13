القيادة العامة تنعى العقيد المقري وعدد من قادة القوة المساندة معلنة إغتيالهم بطائرة تركية مسيرة

يشار إلى أن الطيران التركي المسير قد شن اليوم السبت غارات عنيفة على مواقع القوات المسلحة على طول خط الجبهات جنوب طرابلس بعد فشل هجومهم يوم أمس الجمعة على قاعدة الجفرة الجوية .