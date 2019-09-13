القيادة العامة تنعى العقيد المقري وعدد من قادة القوة المساندة معلنة إغتيالهم بطائرة تركية مسيرة

ليبيا – نعت القيادة العامة للقوات المسلحة بوقت مبكر اليوم السبت آمر اللواء التاسع مشاة العقيد عبدالوهاب المقري الذي تم اغتياله بقصف طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.
القيادة العامة نعت أيضاً القائد الميداني بالقوة المساندة للقوات المسلحة النقيب محسن الكاني ، والجندي عبد العظيم الكاني والذين كانو برفقة آمر اللواء التاسع لحظة حدوث القصف.
يشار إلى أن الطيران التركي المسير قد شن اليوم السبت غارات عنيفة على مواقع القوات المسلحة على طول خط الجبهات جنوب طرابلس بعد فشل هجومهم يوم أمس الجمعة على قاعدة الجفرة الجوية .
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