قبائل ترهونة: استشهاد العقيد المقري وقادة القوة المساندة لن يزيدنا إلا عزيمة لتحقيق النصر

ليبيا – نعت قبائل ترهونة في بيان لها بوقت مبكر اليوم السبت آمر اللواء التاسع العقيد عبدالوهاب المقري والقائد الميداني بالقوة المساندة للقوات المسلحة النقيب محسن الكاني وشقيقه الجندي عبدالعظيم خليفة عبدالرحيم إثر قصف الطيران التركي الاستعماري المسيرعليهم بحسب نص البيان .

قبائل ترهونة أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن هؤلاء الرجال تقدموا الصفوف من أجل عودة سيادة الوطن فنالوا الشهادة عند الله ، داعيةً أبناء المدينة المرابطين في جبهات القتال إلى الصمود والثبات لأن الوطن في حاجة إليهم.

قبائل ترهونة أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن هؤلاء الرجال تقدموا الصفوف من أجل عودة سيادة الوطن فنالوا الشهادة عند الله ، داعيةً أبناء المدينة المرابطين في جبهات القتال إلى الصمود والثبات لأن الوطن في حاجة إليهم.