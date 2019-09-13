قبائل ترهونة: استشهاد العقيد المقري وقادة القوة المساندة لن يزيدنا إلا عزيمة لتحقيق النصر

تعليقات
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القطاع الطرق واللصوص والصعاليك محسن الكاني لا يملك حتى الشهادة الاعدادية أصبح شهيد لم يبقى لكم إلا تقولوا حفيد عمر مختار الكانيات قتلوا هدرا من أجل السراب والوهم لن يتحقق نريد فقط أن نعلم من بلغ عن مكان تواجد الكانيات من المستفيد من تصفيتهم حفتر قبل يومين أخبر سلامة ان بريد الانسحاب من طرابلس مقابل مناصب السياسية الكانيات كانوا يرفضون الانسحاب هذه طائرات كانت لها معلومات دقيقة عن السيارة يوجد فيها الكانيات فمن ابلغهم بالمعلومات
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الموضوع ممكن فيه ان
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الكانيات الأغبياء جهلة بسبب مستواهم التعليمي معظمهم لمن يتجاوز مستوى الإعدادي لم يفهموا جيدا كلام غسان سلامة حفتر يريد الانسحاب من طرابلس مقابل المناصب السياسية لهذا سوف يعقد مؤتمر ألمانيا بالتالي من سوف يعرقل مؤتمر سوف يتم تصفيته الكانيات يرفضون الانسحاب من طرابلس هم بي جهلهم ومستواه ضعيف لم يفهموا ماذا يقصده سلامة هذه طائرات المسيرة إذا لم تكون معلومات مؤكدة عن هدفها
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.استشهادهم سيكون مفتاح النصر يجب ان لا يكون الرد مزلزلا وقاسيا باستخدام كل القوة للجيش وتسوية اى مكان يتواجد فيه القتلة المجرمين بالارض حتى لو كانوا بداخل فندق يتم تسويته بالارض بهد تحذير الجميع من عدم التواجد فى اى مكان يتواجد فيه المليشيات واذا كان هؤلاء استشهدوا فى ميدان القتال وعلى يد محتل بغيض فيجب قتل الخونة فى اوكارهم واى مكان يفروا اليه وقبل ان يتم اخذ عزاء ااشهداء ونقدم لارواحهم اغلى هدية تحرير عروس البحر من ابدى الخونة والاحتلال التركى البغيض
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لا تفرح ايها المهبول ابن الميبون جلول فهم شهداء قتلوا على يد جيش الدعارة التركى وسيدفع الخونة ثمنا غاليا ومن الان سيتم استخدام القوة المفرطة لسحق الخونة والعملاء وانت وامثالك من الكلاب مكانكم السجون او مستشفى قرقارش فشرف لقائد ان يستشهد دفاعا عن الوطن والعار على الخونة من عملاء تركيا وقطرائيل اتفوا عليك مهبول تيس منحط ابن ميبونة وزامل
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جلول يبي يحشيه فيك من غير زيت.
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نبي نعرف هل هي على ترهونه أم حرب على طرابلس؟ هل يوجد ميليشيات في ترهونه ولماذا هذه الطائرات كل يوم تضرب ترهونه؟
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