مقتل قائد ميداني في صفوف قوات الوفاق أثناء المواجهات ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

مقتل القيادي التابع لقوات الوفاق وآمر مليشيا ” 054 مشاة ” علي عبدالكريم قرقد الشهير “الشحرور” خلال المواجهات ضد القوات المسلحة.

وذكر مصدر مطلع أن قرقد من مواليد 1988 ومن سكان مدينة مصراتة قتل صباح الجمعة خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور وادي الربيع طرابلس.

وفي ذات السياق، أشار المصدر إلى مقتل عنصر آخر تابع لقوات الوفاق يدعى إبراهيم مفتاح محمد أبوزيد القماطي.

ولفت المصدر إلى أن القماطي من مواليد 1986 ومن سكان منطقة ( العلوص ) قتل أيضًا خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور وادي الربيع طرابلسمساء الجمعة.

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