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مطالبا أبنائه بالصمود..مشايخ ترهونة ينعي المقري والكاني

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر مجلس مشايخ ترهونة، مساء الجمعة، بيانا، نعت خلاله، العقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع..والقائد الميداني محسن الكاني وشقيقه عبدالعظيم خليفة عبدالرحيم إثر قصف الطيران التركي المسيرعليهم . 

وخلال البيان الذي تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه، قال مجلس مشايخ ترهونة: “لقد تقدم هؤلاء الرجال الصفوف من أجل عودة سيادة الوطن، فنالوا الشهادة عند الله”

وطالب البيان، أبناء ترهونة  في محاور القتال بالصمود والثبات، مؤكدا أن استشهاد  هؤلاء الرجال لن يزيدهم إلا ترابطا وعزيمة من أجل تحقيق النصر، مشددا على ثبات موقفهم في دعم القوات المسلحة الليبية

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • تريدون تدمير ترهونة وتشريد أهلها تصبح منبوذة قبائل الغرب كلها ضدهم الدليل لا أحد من المدن الغرب يدعمكم في حربكم العبثية يا المشايخ العار نتمنى القضاء على الكانيات يعيدكم إلى جادة الصواب لكن على يبدوا مستمرين في غيكم حماقاتكم سوف تدفعون التمن الغالي لذلك

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