مطالبا أبنائه بالصمود..مشايخ ترهونة ينعي المقري والكاني

أصدر مجلس مشايخ ترهونة، مساء الجمعة، بيانا، نعت خلاله، العقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع..والقائد الميداني محسن الكاني وشقيقه عبدالعظيم خليفة عبدالرحيم إثر قصف الطيران التركي المسيرعليهم .

وخلال البيان الذي تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه، قال مجلس مشايخ ترهونة: “لقد تقدم هؤلاء الرجال الصفوف من أجل عودة سيادة الوطن، فنالوا الشهادة عند الله”

وطالب البيان، أبناء ترهونة في محاور القتال بالصمود والثبات، مؤكدا أن استشهاد هؤلاء الرجال لن يزيدهم إلا ترابطا وعزيمة من أجل تحقيق النصر، مشددا على ثبات موقفهم في دعم القوات المسلحة الليبية

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