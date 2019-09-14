مفوضية اللاجئين: أكثر من 3600 شخص محتجز في ليبيا

أكد مفوض شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، أن أكثرمن 3600لاجئ وطالب لجوء محتجزون حاليا في مراكز الاحتجاز بليبيا.



وطالب المفوض الأممي، المجتمع الدولي، بتوفير ممرات إنسانية للاجئين الذين سيتم إجلاؤهم من ليبيا،



وفي بيان صادر عن المنظمة الجمعة، أبدى المفوض الأممي ترحيبه بخطوة الحكومة الرواندية والاتحاد الإفريقي بتوقيع اتفاق مع المفوضية، تقضي بإنشاء آلية لعبور اللاجئين المعرضين للخطر في ليبيا إلى رواندا، وحث البلدان الأخرى المعنية على اتباع هذا المثال الإفريقي من أجل إنقاذ الأرواح، بحسب البيان.

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