قصف جوي وغارات عنيفة على مطار معيتيقة

ذكرت مصادر محلية وشهود عيان أن مطار معيتيقة الدولي تعرض فجر اليوم السبت لقصف جوي عنيف.

وقالت المصادر أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني نفذ عدة غارات جوية وعلى فترات متقطعة، ويعتقد أنه جرى استهداف الطيران التركي المسير وثكناته ومراكز العمليات.

ورجحت المصادر أن يكون القصف على خلفية استمرار استخدام مطار معيتيقة في الاغراض العسكرية، خاصة مع تداول نشطاء وسكان محليين بإستمرار اقلاع الطيران المسير من المطار، بالرغم من الدعوات الاممية والدولية لايقاف استخدامه للاغراض العسكرية.

يذكر ان الجيش الوطني توعد بقصف كل مطار أو قاعدة تستخدم في تسيير الطائرات المسيرة، والتي تستهدف مواقع وتمركزات قوات الجيش الوطني، حيث استهداف سلاح الجو مطار الكلية الجوية مصراتة يوم أمس الجمعة بعدة غارات بعد استمرار اقلاع الطيران المسير منه.

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