“سلامة” من الجزائر: “الحل العسكري في ليبيا وهمٌ مكلف”

استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري صابري بوقادوم –أمس الجمعة- في العاصمة الجزائر، غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتباحث في الأزمة الليبية الراهنة.

وقال “بوقادوم” عقب الإجتماع إن الجزائر تطالب بوقف إطلاق النار، مؤيدةً التوصل إلى حل ليبي ليبي، مُطالبةً باحترام قرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة على ليبيا، مؤكداً تأييد الجزائر للبعثة ولشخص الممثل الخاص “غسان سلامة”.

وأطلع “سلامة” في الاجتماع الوزير الجزائري على الأوضاع في ليبيا، مُعرباً عن تقديره لموقف الجزائر المساند للحل السياسي في ليبيا.

كما أكد “سلامة” على تطابق الرؤى بأن الحل العسكري في ليبيا وهمٌ مكلف، داعياً كل الأطراف في ليبيا والأطراف الخارجية المساندة لها إلى مزيد من الواقعية والعودة إلى المسار السياسي.

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