الامارات تعلن مقتل 6 من قواتها باليمن.. وقنونو يعلن تدمير غرفة عمليات رئيسية يديرها ضباط أجانب

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الجمعة، تدمير غرفة العمليات الرئيسية لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بقاعدة الجفرة الجوية، ومقتل 6 ضباط أجانب كانوا موجودين فيها.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” العسكرية عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” وجاء بالبيان، “استهدف سلاح الجو غرفة العمليات الرئيسية بقاعدة الجفرة الجوية والتي كان يشغلها ضباط أجانب من دولة إقليمية معتدية (لم يذكرها)، ودمرتها تدميرا كاملا مع مقتل ضباطها الستة”.

وفي وقت سابق امس الجمعة، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، عن القيادة العامة للقوات المسلحة، مقتل 6 من جنودها في حادث تصادم آليات عسكرية بـ”أرض العمليات” في اليمن، دون تحديد مكان الحادث، لكن وسائل اعلام ليبية (عين ليبيا) رجحت أن يكون في غارة للوفاق على قاعدة الجفرة الجوية.

ولفت قنونو إلى أن “هذه المرة الثانية في أقل من أسبوع، التي يستهدف فيها سلاح الجوي قوة أجنبية، بعد استهداف غرفة عمليات بمنطقة سوق السبت بقصر بن غشير (جنوبي طرابلس) الإثنين الماضي، ما أدى إلى مصرع 7 من الاجانب (لم تذكر جنسياتهم).

وبحسب البيان فقد أعلن عن تدمير سلاح الجو الليبي، فجر الجمعة، ثلاث منصات لإطلاق صواريخ أرض جو بقاعدة الجفرة معللاً بانها كانت تهدد الملاحة الجوية في سماء ليبيا.

وتابع البيان: “وفي ردة فعل انتقامية، استهدف الطيران المسير أكاديمية الدراسات الجوية بمصراتة، كما “استهدف الطيران المسير أيضا منشآت بقاعدة القرضابية بمدينة سرت.

وتعد قاعدة الجفرة العسكرية الجوية الاستراتيجية الواقعة في قلب الصحراء الليبية، واحدة من أهم المراكز التي تستخدمها قوات الجيش الوطني لتوسيع مناطق سيطرته جنوبي ليبيا وغربها.

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