مدير مركز طبرق الطبي لـ«الوسط»: نواجه ثلاثة تحديات والوضع الأمني «معقد»

يعد مركز طبرق الطبي أحد أهم المراكز الطبية في ليبيا، من حيث النظام وإجراء العمليات، ويجري المركز عمليات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية والقلب المفتوح والمسالك والعظام والجراحة العامة والأعصاب والنساء والولادة ومرضى الأورام دون انقطاع ومجانا، وتسعى إدارة المركز بصفة مستمرة في استكمال عملية التحسين والتطوير لكافة أقسامه.

كما يعد المركز من أهم المرافق الصحية في شرق ليبيا، وبه أكثر من 500 سرير في كل التخصصات والأقسام الطبية، وتمكن الطاقم الجراحي بقسم جراحة العظام والمفاصل بالمركز من إجراء عمليتي تركيب مفاصل (Total Knee Replacement) لأول مرة في تاريخ المركز، لمرضى يعانون من خشونة المفاصل لمدة طويلة، ويتم في هذه العمليات تركيب مفاصل صناعية.

«الوسط» التقت المدير العام لمركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي، للوقوف على وضع المركز الذي يسعى لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الطبية وأهم التحديات التي تواجهه…

قال المدير العام لمركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي، إن المركز يخدم المنطقة الشرقية بشكل كامل، ويتردد الآلاف من جميع مدن ليبيا على كل الأقسام والإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية، وأضاف أن عدد موظفي الكادر الإداري في مركز طبرق الطبي يصل إلى نحو 2900 (موظف) بينهم 950 من العاملين في المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة، أما عدد الأطباء فيصل إلى 300 طبيب.

ثلاثة تحديات

وعن أهم المشاكل التي تواجه المركز الطبي طبرق، قال الجالي للأسف هناك العديد من المشاكل لكن أكثرها تعقيدا هو الوضع الأمني، لكن هناك ثلاث مشاكل رئيسة، أولا أنه في حال استجلاب عناصر طبية ومساعدة يرفضون بسبب التحويل بالعملة الصعبة على سعر الدولار السابق أي 1.30 بمصرف ليبيا المركزي، وهو ما يسبب عجزا في بعض التخصصات الدقيقة وغير المتوفرة في ليبيا.

وأكمل الجالي أن هناك أيضا مشاكل في توريد الأدوية للمركز فلا تتوافر بانتظام من جهاز الإمداد الطبي ما يجعلنا عاجزين عن وضع خطة استراتيجية لأي دواء بسبب عدم وصولها في مواعيدها، وثالثا أن معظم وكلاء المعدات الطبية لا يستطيعون القيام بصيانة تلك المعدات، كما هو مذكور في العقود المبرمة، متحججين بالوضع الأمني مما يتسبب في توقف تلك المعدات التي يجب أن يكون لها صيانة دورية، بحسب ما ورد بالمواصفات الخاصة بها.

تطوير أقسام المركز

وعن مدى التطوير في المركز قال الجالي، في مايو الماضي اجتمعنا مع وكلاء شركات أميركية وألمانية لتجهيز أقسام المركز، وهو ما تم بالفعل مع هذه الشركات وتجهيز عدد من أقسام المركز وتركيب أجهزة أشعة وموجات فوق صوتيه وطاولات عمليات وإضاءة وإيكو وغيرها من الأجهزة.

تعديات على العاملين بالمركز

وبسؤال الجالي عن كيفية حل مشكلة التعدي على العاملين، أكد «تواصلنا مع الجهات الأمنية كافة والحكماء وذوي الاختصاص والبلدية، وما زال العمل جاريا على تهيئة الوضع للعاملين ولتوفير الجو الملائم للعمل».

أدوية منظمة الصحة العالمية

فاجأ الجالي مراسل «الوسط» بأن كل الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية يكون للمدن الكبرى في ليبيا مثل بنغازي وطرابلس، أما مركز طبرق الطبي فالدعم المقدم له من تلك المنظمات ضعيف جدا، رغم دوره في تغطية منطقة كبيرة جدا من شرق ليبيا.

عمليات القسطرة في المركز

أكد مدير المركز الطبي طبرق أن عمليات القسطرة مستمرة بشقيها الاستكشافية والعلاجية، ومن وقت لآخر يأتي زائر من الخارج، وقريبا حضر زائر من كندا لإجراء العمليات التشخيصية والعلاجية للمرضى خلال إقامته بمدينة طبرق (في الأغلب تكون أسبوعا)، أيضا المركز أجرى أكثر من ألف عملية قسطرة علاجية وتشخيصية منذ بداية العام 2019 إلى الآن ومستمر في تلك العمليات.

التعاون مع الفريق الطبي الأميركي

وعن التعاون مع الفريق الطبي الأميركي في عمليات القسطرة، أكد الجالي استمرار الفريق في عمله بمدينة بنغازي حاليا، والمركز في طبرق على أتم الاستعداد لاستقباله في أي لحظة إذا استدعى الأمر، لافتا إلى أن الفريق الأميركي ساعد في تدريب الأطباء الليبيين على إجراء عمليات جراحة قلب الأطفال، ونجحوا في تقديم مثل هذه الخدمات لمرضى القلب وساهموا في رفع معاناة الأهالي الذين كانوا يضطرون للسفر لإجراء العملية خارج ليبيا.

وأكد أهمية تعاون الفريق الطبي الأميركي مع المركز وتقديم ما يحتاجه من دعم لتطوير وتوطين العلاج بالداخل واستغلال كل الإمكانات المتوافرة لإنجاح العمل.

اتفاقيات ثنائية مع مستشفيات مصر

كما ألقى الجالي الضوء على برنامج التعاون مع مستشفيات مصر لعمليات زراعة القرنية، وإجراء اتفاقات ثنائية بين مركز طبرق الطبي وبعض المستشفيات التخصصية في جمهورية مصر العربية يشمل تدريب الكوادر الطبية بالمركز وعلاج المرضى في التخصصات الدقيقة.

وأشار الجالي إلى أن إدارة مركز طبرق الطبي «تواصلت مع إحدى الشركات المتخصصة لتوفير وشراء الدعامات للمرضى بمركز طبرق الطبي الذين يتكبدون مشاق السفر إلى جمهورية مصر العربية وغيرها لإجراء مثل هذه العمليات المكلفة جدا ونحن نقوم بها بالمجان».

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