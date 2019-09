“الخرطوش” يكشف تطورات الأوضاع العسكرية بمحاور القتال في طرابلس

المتوسط:

أكد المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش، المنذر الخرطوش، الجمعة، أن قوات الجيش أحرزت تقدمًا في العديد من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح الخرطوش، أن قوات الجيش تقدمت في محاور الزطارنة ومنطقة وادي الربيع، وعين زارة، والأحياء البرية، وكوبري المطار.

وأكد الخرطوش، أن قوات الجيش استهدفت أكثر من 9 آليات، مضيفًا أن سرية “كورنت” استهدفت آليات ومراصد لقوات الوفاق، بعد الرصد الجيد لتحركاتهم، حيث نجحت في تدمير في آليتان أحداهما تحمل سلاح عيار 30 ملي، ودبابة T55 في محور وادي الربيع. مبينا أن الجيش كبد القوات التابعة لحكومة الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والآليات.

