قيادي بالجيش يكشف لـ “المتوسط” خطة غرفة عمليات تركية للهجوم على الجيش في طرابلس

خاص المتوسط / حنان منير:

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات بالجيش الليبي، خالد المحجوب أنه كانت هناك خطه أعدت من غرفة العمليات التركية التي تقود الميليشيات في طرابلس لمحاولة التأثير على المحاور الرئيسية لقوات الجيش المتقدمة في اتجاه العاصمة والتي فشلت جميع محاولات الميليشيات في إيقافها أو التأثير عليها.

وأوضح المحجوب، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أن المجموعات المسلحة بدأت بفتح جبهة في محور مصنع الأسمنت بسوق الخميس وأعقبها محاولة أخرى عبر منطقة العربان مع مهاجمة بوابة بمنطقة القصيعة بترهونة والتي فشلت في جميعها حيث فوجئت بقدرة قوات الجيش على قوة الرد و سرعة الردع مع إلحاق خسائر في المهاجمين وصلت اكثر من 25قتيل”

وأضاف المحجوب، ” وفي نفس الوقت كانت تعدّ العدّة لهجوم كبير على منطقتي الجفرة والهلال النفطي تبدأ مرحلته الأولى بالجفرة ثم دفع ميليشياتها ومرتزقتها نحو الهلال النفطي مسنودين بدعم ناري من الطيران المسيّر والمدفعية بعد أن استعانت حكومة الإخوان بعدد من المرتزقة الذين يقوم بتجنيدهم كل من الميليشياوي أسامة الجويلي وعضو القاعدة والجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية عبدالحكيم بالحاج”.

وأفاد المحجوب: ” بأنه تم خلال عمليات الجيش القتالية استهداف أماكن خروج الطائرات المسيّرة في مصراتة وإسقاط 3 منها مع ضرب الأرتال التي جهزت للتقدم وتدمير أغلب آلياتها وأفرادها وذلك في منطقة عمليات الجفرة وتحرير سرت الكبرى”

وأشار المحجوب، إلى أنه أعقب عمليات أمس الجمعة محاولة التقدم نحو سوق مصنع الاسمنت بسوق الخميس والعربان وتم دحرهم”.

