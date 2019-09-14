كوشتيل: تقدّم بطيء بأزمة المهاجرين في ليبيا

أكد الموفد الخاص للمفوضية العليا للاجئين في وسط المتوسط، فينسان كوشتيل، أن إجراءات نقل المُهاجرين واللاجئين المتواجدين في ليبيا والنيجر تُعاني من بطءٍ ملحوظ من جهة الدُول التي تعهدت باستقبالهم.

وسبق أن وافقت كل من بلجيكا وبريطانيا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنروج وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة على استقبال جزء من اللاجئين والمهاجرين العالقين في ليبيا البالغ عددهم نحو 48000 شخص، كما تم نقل الآلاف منهم إلى النيجر استعدادا لنقلهم إلى بلد ثالت.

وقال كوشتيل في تصريحات لوكالة فرانس برس: “هذه الدول لا تسرّع البت في ملفات المهاجرين وطالبي اللجوء أو قد يكون لديها انطباع بأنه عندما يصل الأشخاص (من ليبيا) إلى النيجر فإن حالة الطوارئ قد انتهت”.

يُشار إلى أن تصريحات فينسان جاءت على هامش اجتماع عُقد في العاصمة المالية باماكو بحضور خبراء دوليون ووزراء أفارقة لبحث ملف التهجير القسري في منطقة الساحل.

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