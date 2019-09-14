اللواء 73 مشاة: مسلحو الوفاق فشلوا في هجومهم على محاور كازيرما وجسر المطار

ليبيا – أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش المنذر الخرطوش أن محاور القتال في العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات حكومة الوفاق في محاولة للتقدم نحو نقاط تمركز القوات المسلحة.

الخرطوش قال في تصريح صحفي لوكالة “سبوتنيك” إن محاور الزطارنة ومنطقة وادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية وكوبري المطار شهدت اشتباكات في محاولة التقدم نحو نقاط قوات الجيش، مشيراً إلى أن الميليشيات المسلحة تكبدت خسائر تفوق الـ 60 قتيلاً وآليات في محاور العاصمة.

وأكد المركز الإعلامي للواء 73 مشاة أن القوات المسلحة كان لها الرد القوي في جميع المحاور على المحاولة اليائسة للتقدم وإرجاعهم بعدد قتلى كبير واستهداف آليات تزيد عن 9 آليات.

وشدد على أن اللواء 73 مشاة رد بشكل سريع على الميليشيات المسلحة في محور كازيرما حيث نتج عنه عدد من القتلى في بداية المواجهة المباشرة قبل تراجع العدو ومدافع الهاون ألحقت خسائر كبيرة في صفوفهم.

كما أضاف أن سرية مضاد للدبابات والمدرعات كورنت التابعة للواء 73 مشاة نجحت في استهداف قاعدة للعدو وضعت لمحاولة استهداف آليات للجيش دمرت قاعدة للعدو وعدد من الأفراد المتواجدين بالقرب منها ونجحت السرية في تدمير آلية تحمل سلاحا عيار 30 ملم وآلية ثانية مما أدى إلى تراجع العدو للخلف، منوهاً أن سرية م.د كورنت بالكتيبة 128 مجحفل نجحت باستهداف دبابه تي 55 في محور وادي الربيع.

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